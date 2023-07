È Bruening il miglior bomber "Momento top della mia carriera"

Rasmus Bruening ha conquistato il titolo di miglior bomber della passata stagione con 605 punti in 26 gare. Numeri che hanno portato il bomber danese della Yuasa Battery Grottazzolina al premio riconosciuto di recente dalla Lega Pallavolo Serie A. "E’ un onore ricevere un tale riconoscimento, lo è ancora di più averlo raggiunto con indosso la maglia di Grottazzolina – ha dichiarato l’opposto danese –. E’ uno dei momenti più belli della mia carriera, faccio parte di un club importante, con staff, compagni e sponsor di alto livello e ne sono estremamente orgoglioso. Questo premio è anche loro".

Intanto la Yuasa Battery Grottazzolina ha confermato in blocco la sinergia già presente nello staff tecnico che lavorerà al fianco di coach Massimiliano Ortenzi. Al suo fianco nel ruolo di allenatore in seconda c’è sempre Mattia Minnoni pronto ad una stagione molto intensa: "Mentalità, costanza, consapevolezza, organizzazione dentro e fuori dal campo sono elementi imprescindibili per esprimersi a certi livelli. Sulla base di questi insegnamenti abbiamo costruito un gruppo con il quale puntare a raggiungere qualcosa di importante. Il tempo mi ha permesso di instaurare una forte sintonia con Massimiliano (Ortenzi, ndr), siamo sulla stessa lunghezza d’onda e ci capiamo al volo".

Altro pezzo insostituibile è Francesco Pison nel ruolo esclusivo di preparatore atletico, visto che fino allo scorso anno è stato anche palleggiatore di Grotta insieme a Marchiani. "Sta per cominciare un’altra esperienza molto stimolante - ha dichiarato Pison - anche quest’anno avrò la fortuna di collaborare con un gruppo di alto livello e mi auguro che riuscirò a fare la mia parte nel migliore dei modi. Stavolta però intendo concentrare le energie esclusivamente sul mio lavoro, da qui la rinuncia al ruolo parallelo di giocatore. Ho voluto rivedere le mie priorità, così avrò anche l’occasione di dedicare più tempo alla mia famiglia". Scoutman e uomo dei numeri sarà ancora Gabrio Piozzi. "Lo scorso anno abbiamo ammirato un contesto nettamente superiore rispetto alla serie A3, come è giusto che sia, privo di risultati scontati e caratterizzato soprattutto da una cruciale necessità di tenere alta l’attenzione nei momenti importanti". Completa il quadro l’assistente allenatore Andrea Nicolini, "Sono emozionatissimo ed estremamente grato per questa nuova opportunità, la reputo un attestato di stima affatto scontato, in un momento storico della società".