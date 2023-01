È l’ora del derby Fermana-Recanatese

Derby classico tra squadre in salute. Tra Fermana e Recanatese è una sfida tradizionale nel calcio marchigiano con 25 precedenti, il primo che addirittura risale all’anteguerra ed il bilancio è in equilibrio: 8 vittorie per parte e 9 pareggi. L’ultimo match al "Recchioni" risale al novembre 2016 ed i canarini se lo aggiudicarono 2-1 con notevoli sofferenze (doppietta di Russo e gol giallorosso di Villanova), ma l’incertezza è stata sempre una costante come dimostrato anche nella gara di andata all’Helvia Recina terminata 1-1 con i padroni di casa in inferiorità numerica per 70’. Una settimana trascorsa da parte dei due allenatori a smorzare facili entusiasmi dopo le 5 complessive vittorie recenti ed anche ieri il tecnico gialloblù Stefano Protti ha pensato bene di gettare acqua sul fuoco: "sarà una partita tirata, questo è indubbio. La Recanatese è stata molto brava, dopo un primo momento di difficoltà nel quale comunque non si sono mai scomposti, sia come società sia come staff. Hanno una grande cultura del lavoro, una proprietà importante ed in questa categoria potranno fare buone cose. Per quanto ci riguarda se alziamo l’asticella in modo ambizioso sarebbe l’inizio della nostra fine. Sia a noi che a loro mancano tanti punti per raggiungere l’obiettivo: oggi è un’altra tappa e siamo chiamati a fare un gran match. Il clima non è cambiato sia quando la situazione era difficile, sia ora che le cose vanno bene e l’aspetto fondamentale è che i ragazzi mi stanno dimostrando una grandissima maturità". Neanche ci fosse un accordo "tacito" tra i due tecnici che sostanzialmente hanno utilizzato le stesse parole ma al di là delle frasi, siano essere convinte o di circostanza, ci potranno essere delle alchimie tattiche per sparigliare le carte e soprattutto cercare di contenere, per quanto possibile, i due leader, Sbaffo da una parte e Giandonato dall’altra che possono fare la differenza.

Pagliari potrebbe subito gettare nella mischia il nuovo arrivato Yabre sulla corsia difensiva di sinistra (il ragazzo con il Fiorenzuola aveva già incrociato la Fermana prima della sosta natalizia) ma rispetto al 4-2 contro la Carrarese di domenica scorsa non dovrebbero esserci sostanziali novità. Il potenziale offensivo della Fermana è notevole e forse l’ultima "raccomandazione" potrebbe essere proprio questa: massima attenzione e non sprecare nessun pallone attendendo il momento giusto per colpire, magari con una ripartenza. Facile a dirsi, decisamente più complesso da fare in campo.

Andrea Verdolini