È l’ora di dare l’assalto alla zona playoff

Il Matelica è la formazione ad avere pareggiato più gare (13) del girone, ciò denota un rendimento costante ma senza quei cambi di passo a cui la società aveva abituato negli ultimi anni. La squadra di Ciattaglia è impegnata alle 15 di oggi in casa dell’Atletico Centobuchi, terza forza del girone, da cui accusa un distacco di 7 punti. Non ci sono alternative se non la vittoria per attaccare la zona playoff senza dimenticare che il primo turno non si giocherebbe tra la seconda e la quinta in classifica qualora la distanza fosse superiore a 10 punti (ora è di 16). E così occorre puntare al quarto posto per affrontare la terza in graduatoria, adesso l’Atletico Centobuchi, ed ecco che la partita assume un valore rilevante qualora si voglia disputare una stagione in cui lasciare un segno.