È necessaria la "vera" Lube contro Monza

La sfida alla Vero Volley Monza per ritrovare la vera Lube. Dopo due gare esterne i campioni d’Italia tornano all’Eurosuole Forum per la 15ª giornata di SuperLega, si gioca ad un orario calcistico e le 15.30 piacciono magari alla tv (diretta Volleyballworld.tv) e a chi sostiene lo "spezzatino", ma tengono sicuramente lontani i tifosi. Tanto più quelli della Lube che solo in minima parte sono di Civitanova e invece raggiungono il palazzetto da tutte le Marche. Comunque partita importante, i biancorossi devono fornire risposte adeguate dopo la pessima prestazione di Modena e il blitz di martedì in Portogallo non fa "testo". Oggi il banco di prova è diverso. Bisogna "vendicare" il 3-0 dell’andata, poi ci sono motivazioni dettate da classifica e calendario. Vincere è necessario per restare in scia al 2° posto di Modena (+3) e non venire superati dal duo Piacenza-Trento (-1), con l’Itas che sarà rivale qui sabato. Rispetto all’andata da top scorer con 20 punti e il 67%, Monza non ha bomber Grozer infortunato, nelle ultime uscite positive contro Milano e Taranto ha ben figurato Szwarc, attenzione a Davyskiba e forse…a Maar che allora giocò una partita irripetibile fatta di 7 ace e 4 muri. Verrà schierato il neoarrivato Hernandez? Da segnalare che il team di Eccheli è secondo per muriset dietro Perugia ed è assai insidioso al servizio, quindi dopo pranzo impegnativo per la ricezione biancorossa. Monza è nona in classifica a -1 da Verona caduta ieri a Taranto.

Blengini le novità le ha proposte martedì col Benfica, andando con Garcia al posto di Zaytsev e con schiacciatori Yant e Bottolo, in panca Nikolov. Probabile che dia continuità a queste scelte nel sestetto, anche perché l’opposto è stato molto incisivo.

Le formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Garcia; schiacciatori Yant e Bottolo; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Zaytsev, Nikolov, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.

Vero Volley Monza: palleggiatore Zimmermann; opposto Szwarc; schiacciatori Davyskiba e Maar; centrali Galassi e Beretta; libero Federici. A disposizione Visic, Marttila, Pirazzoli, Pisoni, Magliano, Frascio, Di Martino, Hernandez. All. Eccheli.

Andrea Scoppa