E ora Matelica comanda da sola

Italservice Loreto

67

Amatori Pescara

61

ITALSERVICE LORETO: Rupil ne, Lovisotto 8, Battisti 2, Cipriani 8, Monterisi ne, Maruca 23, Obiekwe 6, Tombari ne, Tognacci 8, D. Foglietti, Broglia ne, Casoni 12. All. S. Foglietti.

AMATORI PESCARA: Gangale 2, Palmucci 5, Serafini 6, Cocco 7, Pierucci 7, Mazzarese 6, Gjorgjevikj 2, Di Donato 5, Bergamo 14, Origlia 7. All. Fioravanti. Parziali: 23-20, 29-37, 46-51.

PESARO

Vittoria in rimonta per l’Italservice Loreto che batte con carattere l’Amatori al PalaMegabox. I gialloblu partono bene nel primo quarto. In evidenza Cipriani, Lovisotto e Maruca. Gli ospiti restano sul pezzo, è un botta e risposta continuo. Il primo quarto si chiude 23-20. L’equilibrio si spezza prima dell’intervallo, con gli abruzzesi che impattano meglio il secondo quarto e si guadagnano un gap importante. La fisicità ospite si fa sentire e alla pausa lunga si arriva sul 29-37. Obiekwe e Casoni guidano la reazione locale nel terzo quarto. Pescara però non molla: all’alba dell’ultimo quarto il tabellone recita 46-51. Da qui a poco comincia il Maruca-show. Il giocatore alla fine segna 23 punti. Una bomba allo scadere porta il Loreto sul 58-55, il copione si ripete per il 65-60 e massimo vantaggio. Difendono forte i padroni di casa nei minuti finali. Il guizzo decisivo è il rimbalzo offensivo di Casoni che trascina i pesaresi sul 67-60. Poi è tutto in discesa. Mercoledì il team del presidente Pizza va a fare visita al Teramo. Palla a due alle ore 20.30.

b.t.