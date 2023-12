E ora torna attuale l’ipotesi della svolta in panchina

FANO

Il nuovo corso targato Rondina-Spendolini non produce i frutti sperati: 1 solo punto in 3 partite hanno avuto come risultato quello di far precipitare l’Alma all’ultimo posto, seppure in coabitazione con Vastogirardi, Matese e Termoli. La scelta di affidarsi ad una soluzione interno dopo l’allontanamento di Scorsini, purtroppo, non sta pagando. Riprende così vigore l’ipotesi di affidare la squadra ad un tecnico esterno per cui non è escluso che si riprendano i contatti con gli allenatori già sondati nelle settimane precedenti. Tra i "papabili" resterebbe sempre in pole position il nome del fanese Giovanni Cornacchini, una soluzione che offrirebbe qualche garanzia in più visto che il 58enne tecnico conosce sia il girone sia soprattutto l’ambiente fanese. Bisognerà vedere però se Cornacchini che era stato interpellato in precedenza da Corsale, viste anche le mutate condizioni di classifica del Fano, adesso accetterà l’incarico e a quali condizioni, rispetto magari a quanto si era parlato nel primo colloquio. Oltre a Cornacchini, comunque, sull’agenda del presidente Mario Russo restano anche altri nomi spendibili per guidare l’Alma. La battuta d’arresto contro il Roma City dovrebbe aver convinto il patron ad accelerare il cambio e annunciare a ore il nome dell’allenatore in modo da iniziare domani la settimana col nuovo tecnico.

s.c.