È ufficiale, si dividono Cbf Balducci e coach Paniconi: "Persona di grande spessore"

Ora c’è anche l’ufficialità di una notizia già nell’aria: dopo sei stagioni si separano le strade tra la Cbf Balducci e coach Luca Paniconi che hanno deciso di comune accordo di non rinnovare il rapporto di collaborazione. "Al tecnico, assoluto professionista e persona di grande spessore morale ed estrema correttezza – si legge nella nota della società – vanno i più sentiti ringraziamenti per gli storici traguardi ottenuti con i colori dell’Helvia Recina Volley e un enorme in bocca al lupo per il suo futuro nel mondo del volley". Sono state in effetti sei stagioni ricche di soddisfazioni sotto la guida di Paniconi: la squadra ha conseguito nel 2019 la promozione in A2 e nel 2022 in A1, inoltre nel 2021 la Cbf Balducci ha alzato la Coppa Italia di serie A2. In questi anni il coach ha operato molto bene riuscendo sempre a creare un gruppo compatto.

Adesso la società sta lavorando per l’A2 dopo la retrocessione e ha già individuato in Stefano Saja il sostituto, ora sta guidando il Trentino Volley nei playoff di A2. Per quanto riguarda la squadra, la dirigenza ha messo gli occhi sulla palleggiatrice Asia Bonelli, la ragazza classe 2000 è stata per due stagioni nel Chieri (A1) e nell’ultima è stata allenata proprio da Saja a Trento. La schiacciatrice Alessia Fiesoli dovrebbe indossare per la terza stagione di fila la casacca arancionera. Per quanto riguarda le centrali, una tra Francesca Cosi e Beatrice Molinaro dovrebbe restare anche la prossima stagione, al momento la prima appare favorita sulla seconda. Per il resto si profila una stagione con tante novità in squadra.