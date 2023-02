"È un campionato in cui non c’è nulla di scontato"

"Il Montecosaro (terz’ultimo in classifica) batte nell’ultimo turno la capolista Camerino dopo avere perso quattro giorni prima il recupero sul campo del fanalino di corda Sarnano". È la fotografia scattata da Angelo Ortolani, allenatore dell’Esanatoglia, su quanto sia equilibrato il campionato di Prima categoria in cui non c’è nulla di scontato e in cui non c’è quasi nulla già di scritto. "Camerino ed Elpidiense Cascinare – aggiunge – si sono avvantaggiate, ritengo che la lotta per il primo posto possa essere un discorso tra loro in quanto credo difficile l’inserimento di Appignanese e Settempeda". È un campionato che non ha ancora emesso dei verdetti. "Non ci sono squadre che possono ritenersi tranquille perché con 10 gare può succedere ancora di tutto". Però non mancano le gare importanti, per esempio la prossima quando l’Esanatoglia riceverà la Cingolana San Francesco che ha 2 punti in più dell’avversario. "È uno dei tanti crocevia della stagione – spiega Ortolani – quando una formazione in lotta per la salvezza affronta una diretta concorrente. In palio ci saranno punti importantissimi così come lo saranno quelli delle prossime partite". Ortolani da un paio di settimane è alla guida dell’Esanatoglia. "Ho trovato una squadra sorretta da una buona condizione e che ha molto da dire. È stato cambiato qualcosa a livello tattico e nella gestione degli allenamenti, sono soddisfatto perché vedo un gruppo che sta recependo bene certe idee. A Pollenza abbiamo raccolto un buon punto in una partita in cui ho chiesto una prova di scarificio e attenzione per ovviare ad alcune assenze importanti".