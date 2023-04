"È un momento no" Giacomini: "Bene così"

"Stiamo vivendo un periodo particolare e arriva al momento giusto la sosta per le festività pasquali". Marco Pagnanini, diesse del Potenza Picena, commenta la fase particolare della squadra reduce da tre stop di fila con Civitanovese, Aurora Treia e Casette Verdini. "Nel calcio – aggiunge – capitano simili periodi, la sosta arriva al momento giusto per ricaricarci. Considerando il valore di Civitanovese e Aurora Treia potrebbe starci la sconfitta, anche se la gara con la capolista è stata condizionata dall’espulsione di Avallone, con l’Aurora abbiamo preso gol nelle battute finali. Contro Casette Verdini abbiamo disputato una gara al di sotto delle nostre potenzialità, tuttavia la fortuna ci ha voltato le spalle avendo colpito un legno. Ma a parte di tutto c’è la necessità di voltare pagina considerando che l’ultima vittoria risale a fine febbraio".

Di tutt’altro umore nella sponda del Casette Verdini. "A Potenza Picena è stata fondamentale la compattezza della squadra". Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini, indica la chiave che ha permesso alla formazione di tornare a casa con i 3 punti. "Quando parlo di compattezza – spiega – mi riferisco alla propensione dei calciatori a pensare prima di tutto alla squadra, a portare a casa il risultato, ad aiutare il compagno mettendo in secondo piano la giocata personale". L’altro aspetto positivo è non avere preso gol. "Da qualche settimana – ricorda il direttore sportivo – siamo migliorati sotto questo profilo e ciò ha determinato la svolta". Il Casette Verdini ha 39 punti e oramai per la matricola può considerarsi chiuso il discorso salvezza. "Lo credo anche io pur mancandoci ancora poco, a disposizione ci sono ancora 18 punti e tutti – conclude Giacomini – siamo portati a continuare su questa strada e poi alla fine tireremo le somme".