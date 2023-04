"È un Tolentino capace di tutto Lo ha fatto vedere a Pineto"

Quelli che pensavano che la corazzata Pineto avesse fatto del Tolentino "un sol boccone" si son dovuti ricredere di fronte al risultato ad occhiali. Indubbiamente una "sorpresa" nell’uovo pasquale, ma più amara che dolce. Il punto raccolto, infatti, se da un lato inorgoglisce il gruppo, dall’altro serve a poco in ottica playout. Il Notaresco e la Vastese, infatti, hanno vinto le rispettive sfide e così si sono allontanate di due lunghezze dall’ultimo posto in classifica occupato dalla formazione allenata da Zannini. "Credo che la partita di Pineto sia un po’ il manifesto della nostra stagione – dice il presidente Marco Romagnoli – perché abbiamo visto un Tolentino capace di tutto, anche di vincerla, ma non ci è riuscito. Comunque non ha perso e non si è mai arreso. Ed è un Tolentino che non si arrenderà da qui alla fine, pur consapevole che per salvarsi servirebbe un vero e proprio miracolo. Il rammarico è per i numerosi punti lasciati per strada in maniera ingenua, sciocca, a volte anche sfortunata. Punti che ci avrebbero consegnato una classifica ben diversa. Ci tengo, in ogni caso, a sottolineare un concetto: abbiamo disputato trenta partite, la maggior parte delle quali le abbiamo perse, ma in nessun caso si può dire che il Tolentino abbia perso in maniera netta la gara".

Ora un weekend di pausa per la sosta pasquale, poi di nuovo in campo per allenarsi in vista delle ultime quattro gara di regular season: domenica 16 aprile in trasferta con l’Avezzano, poi domenica 23 al "Della Vittoria" contro il Trastevere; quindi Porto d’Ascoli-Tolentino il 30 aprile; infine chiuderà la sfida casalinga Tolentino-Roma City (7 maggio). Ci sono in palio 12 punti, i cremisi ne devono recuperare 6 dal Montegiorgio, che al momento occupa l’ultimo posto dei playout. Nel calcio tutto può succedere, i ragazzi di Zannini ancora ci credono. Vedremo come finirà.

m. g.