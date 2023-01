"È una Cbf Balducci carica Match chiave a Perugia"

"Siamo cariche e determinate per l’importante gara a Perugia". Alessia Fiesoli, capitano della Cbf Balducci, è proiettata al match di sabato alle 20.30 che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. Le maceratesi sono ultime nell’A1 di volley femminile assieme a Pinerolo e Perugia ha un punto in più, retrocedono le due che chiuderanno la graduatoria. "Entreremo in campo – aggiunge la schiacciatrice – con lo spirito di portare a casa il risultato e fornire una bella prestazione, come del resto ogni volta perché tutte le partite sono importanti".

All’andata la squadra di coach Luca Paniconi ha battuto 3-1 le umbre. "Non si scorda mai la prima vittoria in A1". Le maceratesi arrivano all’appuntamento dopo avere perso 3-1 in casa nella prima giornata del girone di ritorno contro Novara, quarta forza del torneo. "Il match non ci ha fruttato punti, però – ricorda – è stata una bellissima gara in cui abbiamo messo tanta energia e strappato con merito un set alle piemontesi. Contro una squadra così forte abbiamo fornito una bella prestazione e ciò non solo ci dà morale ma anche una maggiore fiducia nei nostri mezzi e la consapevolezza che possiamo crescere ancora con i nuovi innesti". La società ha infatti arricchito l’organico con la palleggiatrice olandese Laura Dijkema, la centrale belga Freya Aelbrecht e la schiacciatrice statunitense Claire Chaussee. "Le prime – spiega Fiesoli – hanno portato tanta esperienza, Chaussee quella energia positiva molto necessaria in questo momento".

La prima parte del massimo campionato ha riservato delle difficoltà alla neopromossa Cbf Balducci, ma ciò era in preventivo considerando che la squadra è salita di categoria a fine maggio quando moltissime trattative di mercato erano già chiuse da tempo. Ora inizia un nuovo torneo per la formazione di coach Paniconi che può contare su maggiori alternative e su giocatrici che hanno esperienza della massima categoria. Per sabato la società organizza un pullman per i tifosi, le iscrizioni sono ancora aperte (per prenotazioni o info telefonare al 392 2200165). "Per noi – conclude Fiesoli – è importante avere il sostegno dei tifosi, in casa si fanno sentire garantendoci una grossa spinta ed è bello stare in campo con quel clima".

Sono giorni di lavoro intensi in casa Cbf Balducci in vista dell’anticipo televisivo di sabato a Perugia (20.30, diretta su Rai Sport + HD) contro la Bartoccini-Fortinfissi, match davvero importante in chiave rincorsa alla salvezza. Le ragazze sono al lavoro da lunedì pomeriggio al Banca Macerata Forum per prepararsi al match tra sedute di pesi al mattino e di tecnica al pomeriggio. È stato stilato un programma di avvicinamento alla sfida che culminerà con l’ultimo allenamento a Macerata nel primo pomeriggio di domani, poi la partenza per Perugia.

Lorenzo Monachesi