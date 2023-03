"È una Cbf Balducci determinata Indispensabile accelerare il passo"

Seconda gara interna di fila per la Cbf Balducci che alle 17 affronterà la Trasportipesanti Casalmaggiore per l’8ª giornata di ritorno di A1 femminile. L’obiettivo delle arancio-nere, con la rosa al completo, è tornare a fare punti per migliorare la complicatissima situazione di classifica a sei turni alla fine che vede le maceratesi all’ultimo posto, a -4 da un Pinerolo in forma come testimonia il punto preso in casa della corazzata Conegliano. La Cbf Balducci non vince dal 27 novembre ed è reduce dal ko con Cuneo in una gara in cui sono emerse le difficoltà che accompagnano da tempo la squadra che ha difficoltà a mettere la palla a terra.

Il Casalmaggiore è allenato dal marchigiano Andrea Pistola che affiderà la regia alla statunitense Lauren Carlini in diagonale con l’opposta bulgara Emiliya Dimitrova. Al centro ci sono Laura Melandri e l’olandese Juliet Lohuis (con l’alternativa di Benedetta Sartori), in banda l’altra statunitense Alexandra Frantti insieme con Rebecca Piva o Elena Perinelli. Il libero è Chiara De Bortoli.

"In settimana – dice Giorgia Quarchioni, schiacciatrice della Cbf Balducci – ho visto emergere quel qualcosa in più durante gli allenamenti, specie nell’intensità in difesa. Siamo fiduciose e ci crediamo molto, vogliamo fare una bella prova anche perché vogliamo dare una svolta a questa situazione di classifica che certamente è tutt’altro che facile". Si profila una gara complicata. "È per noi – aggiunge – una sfida importante contro un avversario che sta lottando per un posto nei playoff". Dall’altra parte ci sarà una formazione determinata. "A Macerata – osserva Michele Moroni, secondo allenatore Trasportipesanti Casalmaggiore – saranno importanti la determinazione e l’attenzione con la quale affronteremo ogni palla, perché non faranno sconti le marchigiane bisognose di punti salvezza".