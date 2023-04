È una Cluentina decisa a correre di nuovo

Dei tre incroci maceratesi va in scena al "Martini" alle 15 quello più delicato. Il derby tra Corridonia e Cluentina ha tutti i crismi dello spareggio per restare nella categoria, dato che le formazioni sono divise da appena un punto (26 a 27) e da una posizione (13ª e 12ª) nella parte bassa della classifica. Gli ospiti arrivano all’incrocio salvezza dopo il primo ko della gestione Marinelli, patito in casa con uno 0-2 un po’ punitivo con il Trodica. Il tecnico si presenterà quasi spuntato al match, perché per squalifica è privo sia di Guermandi che del principale terminale d’attacco, Monserrat. Un problema perché di fronte c’è il team che vanta la seconda miglior difesa del torneo con appena 19 reti subite. Marinelli ha solo Salvatico come centravanti di ruolo, ma chissà che una formula con meno riferimenti offensivi non sia utile oggi. Rientra Trobbiani. Curiosità, la Cluentina dopo di oggi tornerà in campo addirittura tra un mese, complice il suo turno di riposo e le soste per Pasqua e Torneo delle Regioni.

an. sc.