"È una Maceratese più equilibrata, ma siamo frenati dalla classifica"

"Se avessimo iniziato con questa rosa avremmo lottato per un altro obiettivo, ora siamo in ritardo di un girone". In poche parole Emanuele Strano, difensore della Maceratese, esprime le attuali potenzialità della squadra. "Adesso – dice – stiamo disputando ottime gare, ma c’è un pizzico di timore per la classifica e quindi non ci si assume un rischio in più, magari in altre circostanze si sarebbe potuto osare di più e conquistare i 3 punti contro Osimana e Atletico Ascoli. Alla fine centreremo la salvezza, ma rimarrà il rammarico per i punti persi per strada". Guardando all’immediato spicca la sfida contro il Fabriano Cerreto di domenica. "Si tratta di uno scontro diretto, è una gara importantissima che dovremo approcciare come fatto nelle ultime partite, c’è da trattare l’avversario con lo stesso atteggiamento avuto con quelli di alta classifica. La prestazione è garantita, per il risultato serve un qualcosa in più come detto dalle ultime gare". È ora un’altra Maceratese rispetto a quella di inizio stagione. "La rosa – spiega Strano – è migliorata nei singoli e nei ruoli, all’andata c’erano altri elementi, era un organico un po’ costruito a blocchi senza un criterio preciso, a dicembre il direttore e il presidente sono stati bravi a equilibrare il tutto dando un’identità precisa". Adesso serve un qualcosa in più per tirarsi fuori al più presto da una classifica che non dà tranquillità. "Manca solo un po’ di fiducia, di sfacciataggine, di convinzione perché certi pareggi si trasformino in vittorie. È la classifica a frenarci ancora un po’ ed è necessaria anche una maggiore fiducia in se stessi".