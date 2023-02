"È una Med Store in crescita"

"Mi conforta che finora la Med Store Tunit abbia vinto le gare da dentro o fuori e che abbiamo battuto le prime tre nell’A3 di volley". Riccardo Modica, diesse della formazione maceratese, guarda avanti. "Stiamo giocando una buona pallavolo, ma – aggiunge – c’è la possibilità di migliorare ancora. Dobbiamo arrivare più in alto possibile sulla griglia playoff, penso che meriteremmo il terzo posto nella regular season. Poi c’è anche la Coppa Italia dove vogliamo arrivare all’ultimo atto della Final Four che si terrà a Macerata". La Med Store Tunit ha dovuto superare anche delle difficoltà durante la stagione. "È necessaria – sottolinea Modica – un po’ di pazienza per un gruppo nuovo e poi non sono mancati in questi mesi problemi causati da infortuni e dal Covid, situazioni che ci hanno danneggiato". Ora si stanno raccogliendo i frutti del lavoro che hanno fatto quasi passare in secondo piano l’assenza dell’opposto Morelli nella vittoria a Savigliano, cioè in casa della terza forza del girone. "C’è sempre da migliorarsi, è cresciuta l’intesa tra i giocatori, è arrivato Lazzaretto, abbiamo in Margutti un jolly prezioso e a Savigliano abbiamo giocato con tre schiacciatori esprimendo una buona pallavolo, ma come dico sempre è possibile migliorare". Ed ecco che l’analisi di certe sconfitte ha determinato un passo avanti. "Penso alle gare contro Garlasco e Parma quando non abbiamo preso punti pur avendo le migliori statistiche degli avversari. Il tecnico ha così esaminato i vari set individuando quegli errori che hanno determinato i passi falsi, il lavoro si è così indirizzato su quegli sbagli. È un processo continuo, per esempio penso alla vittoria nell’ultima gara interna quando abbiamo accusato un blackout nel terzo set, poi vinto dagli avversari. Dobbiamo essere ancora più cinici quando è il momento di assestare il colpo del ko".