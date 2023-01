"È una Med Store Tunit completa Ora ce la giochiamo con chiunque"

"Abbiamo sistemato la squadra con Luisetto e Lazzaretto per superare le difficoltà della prima parte di stagione". Riccardo Modica, diesse della Med Store Tunit, parla degli ingaggi dei due giocatori. "Abbiamo trovato in Luisetto il centrale che ci era necessario dopo l’infortunio di Sanfilippo, abbiamo preso un giocatore di indubbio valore e che contro di noi aveva già dato prova delle sue qualità. Poi non abbiamo potuto contare su Zappoli per problemi di tesseramento e abbiamo scelto in Lazzaretto un pallavolista con maggiori doti offensive che ben si inserisce nel reparto considerando che il polacco Wawrzynczyk si sta rivelando partita dopo partita un giocatore completo. Credo che adesso la Med Store Tunit abbia le carte in regola per giocarsela contro chiunque". Domenica la squadra andrà a fare visita a Parma che all’andata aveva vinto a Macerata approfittando anche dei problemi accusati dalla squadra di coach Gulinelli a causa del Covid. "Noi – dice Modica – dobbiamo recuperare i punti persi e quindi dobbiamo andare a Parma per la vittoria piena e con questo atteggiamento dovremo pensare di domenica in domenica. Dobbiamo crescere sotto ogni punto di vista per farci trovare pronti nelle fasi decisive della stagione perché tutto è ancora in gioco". La capolista Pineto ha 10 punti di vantaggio ed è difficile pensare di potere colmare questo divario, anche se dopo la gara a Parma i maceratesi riceveranno la visita degli abruzzesi. "Non è semplice recuperare questo svantaggio considerando anche che siamo al quarto posto, però possiamo migliorare la classifica e ritengo pure che in alcune partite dell’andata, nonostante i problemi, abbiamo dimostrato di potere recitare un ruolo di primo piano". Ora a maggior ragione considerando le operazioni di mercato che hanno completato l’organico sotto ogni punto di vista.