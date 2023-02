È una Recanatese da applausi A Siena un punto più che meritato

1

RECANATESE

1

(4-3-2-1): Lanni; Raimo, Franco, Riccardi, Favalli; M.Meli (28’st Collodel), Leone (43’st Orlando), Castorani; Belloni (43’st Petrelli), Di Santo; Paloschi All. G.Pagliuca.

RECANATESE (4-4-1-1): Fallani; Somma, Ferrante, Vona, Yabre (15’st Ferretti), Guadagni, Foresta (22’st Guidobaldi), Alfieri (31’st Raparo), Carpani; Morrone (1’st Senigagliesi); Marilungo (22’st Stampete) All. G.Pagliari.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Reti: 17’st M.Meli, 32’ Carpani.

Note: spettatori 2.311 (di cui 2.070 abbonati di cui 17 ospiti). Ammoniti M.Meli, Leone. Recupero 2’+5’. Angoli 10-4.

Ridotta ai minimi termini, praticamente in emergenza, la Recanatese regge e strappa un pari pesantissimo a Siena. Ha saputo soffrire la squadra giallorossa ed il risultato è stato assolutamente equo ed anzi, a ben vedere, l’MVP dei toscani è stato l’ex ascolano Lanni che ha negato per almeno tre volte la soddisfazione del gol ad un imprendibile Guadagni. Carattere, voglia di non mollare mai e stare sul pezzo: la strada per la salvezza è sicuramente lunga ma la traccia è quella giusta. Il Siena prova subito a spingere con un paio di tentativi di Meli e Belloni che tuttavia non creano particolari problemi. La prima chance allora è giallorossa con un’incursione di Guadagni, botta sul primo palo respinta da Lanni ed il tiro di Yabre viene intercettato in maniera tutt’altro che ortodossa da Meli, tra proteste vibranti ma ovviamente inascoltate. Grande imbucata poi di Leone per Paloschi, anticipato dall’uscita di Fallani. È ancora Guadagni, lanciato da Morrone, a costringere Lanni a chiudere sul suo palo. L’ex irpino al 43’, stavolta spostato a sinistra, semina il panico, evita Raimo ma nel suo personalissimo duello con Lanni si vede ancora neutralizzare il tentativo dal portiere. Nel recupero fa capolino anche il Siena nell’area leopardiana con un cross di Meli sul quale Paloschi non ci arriva ed un’inzuccata fuori misura di Riccardi.

Ripresa: c’è subito un tentativo di Raimo con Fallani che si rifugia in corner. I toscani premono: al 9’ Castorani per Belloni che dai 16 metri conclude centrale. Momento difficile per la Recanatese: subito dopo Meli va via a Yabre, rimette per Castorani che non ci arriva di un soffio. Gran giocata di Di Santo, tiro a giro con Vona che salva nei pressi della linea fatale. Dagli e dagli arriva il gol: Di Santo spara ancora, Fallani respinge in qualche modo ma stavolta il tap-in di Meli è inevitabile da due passi. Pagliari inserisce le (poche) forze fresche che ha in panchina e poco dopo la mezz’ora arriva il pari: su scriteriato rinvio di Riccardi, Carpani è prontissimo in diagonale ad infilare Lanni. Fallani poi devia un insidioso diagonale di Belloni. Al 39’ tiro cross di Guadagni con Lanni che se la cava, tracciante di Ferretti con deviazione sopra la traversa. Nei 5’ di recupero non succede praticamente nulla se non per un brivido provocato da Paloschi ma in posizione di fuorigioco. L’imbattibilità esterna della Recanatese nel 2023 resiste ed averla conservata, in queste condizioni, è "tanta roba".