"È una Recanatese propositiva Può guardare al futuro con fiducia"

Marco Alessandrini segue, spesso direttamente, quantità industriale di partite di serie "C": sabato era al "Neri" per Rimini-Gubbio e d’altronde la sua carriera parla chiaro, ha guidato dalla panchina, in epoche diverse, tutte le quattro compagini marchigiane che attualmente sgomitano nel girone B. Non solo: il suo nome, periodicamente, viene tirato in ballo come papabile per qualche avvicendamento in corsa, come spesso gli è successo di recente. Quanto alla Recanatese ha idee chiarissime: "vedo che la squadra è sempre propositiva, certo è evidente la mancanza di un goleador che si è avvertita soprattutto nelle ultime gare con il forfait di Sbaffo. Venendo al match di sabato non disprezzerei il punto portato a casa perché spesso, in certe occasioni, la beffa è dietro l’angolo. È un campionato strano: puoi vincere o perdere contro chiunque ed il differenziale è sempre molto labile".

Lei che conosce il campionato ed i suoi protagonisti come le sue tasche conosce i profili dei nuovi giallorossi giunti nel recente mercato?

"Il portiere Meli l’ho avuto a Fano ed è un prospetto interessante, anche se noto che il titolare Fallani sta disputando un’ottima stagione. Yabre ha gamba anche se forse è più vocato alla fase offensiva che difensiva, Vona era all’Imolese nella scorsa stagione ed un suo colpo di testa deviato ha condannato la mia squadra alla retrocessione (era il ritorno dei playout con la Pistoiese ndr.) ed è un buon elemento per la categoria. Foresta ha un ottimo pedigree e verrà senz’altro utile. La società ha comunque cercato di dare alternative all’allenatore e mi sembra che l’obiettivo sia stato raggiunto".

La lotta per la salvezza assomiglia ad un’autentica bagarre.

"In questo momento è così, ma credo che la Recanatese abbia le condizioni per guardare al futuro con fiducia anche per l’esperienza di Pagliari. È ovvio che ci sarà da lottare sino alla fine, però la squadra ha trovato i suoi equilibri e comunque fattura in ogni gara un buon numero di occasioni, il che certifica che il gioco comunque c’è".

Nella mischia ci sarà anche la Vis Pesaro?

"Al momento è inguaiata come le altre: è vero che sulla carta non doveva avere tutti quei problemi. Ora ha fatto un mercato importante con, davanti, Gerardi e Pucciarelli oltre ad un paio di giovani che conosco meno però, al di là dei giocatori, sono determinanti l’amalgama e l’intesa e Brevi dovrà lavorarci sopra parecchio".

L’Ancona è la squadra del momento: può puntare ai massimi obiettivi nonostante i 10 punti di ritardo dalla Reggiana?

"Io credo che sia tutto aperto: non è solo il loro reparto offensivo ad impressionare, ma anche la qualità del centrocampo ed il fatto che in difesa hanno operato un altro innesto".

Andrea Verdolini