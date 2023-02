"È una Recanatese sicura Ma il Pontedera è forte"

Il campionato ha ormai superato i due terzi del suo cammino ed è inevitabile che il "peso specifico" dei punti in palio sia rilevantissimo. Così Recanatese-Pontedera del pomeriggio al Tubaldi assume un valore fondamentale per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, salvezza per i giallorossi, playoff per i toscani. "Veniamo da una grandissima prestazione a Lucca ed è molto difficile ripetersi" ha detto alla vigilia Daniele Ferretti, che ormai si può considerare come un vero e proprio jolly. "Siamo però consapevoli – aggiunge – della nostra forza pur sapendo di andare ad affrontare una compagine ben organizzata, di categoria e credo sia un match bello da giocare". Il giocatore 36enne, ormai una colonna della squadra, rimarca l’importanza del collettivo: "La Recanatese è un grande gruppo e questo cerchiamo di trasmetterlo anche in campo facendo in modo che ognuno aiuti il compagno. Il loro recupero? Per loro sarà una gara molto diversa rispetto a quella di Pesaro, innanzitutto per il fatto di giocare sul nostro sintetico e non sul terreno, in condizioni molto precarie, del Benelli però loro sono abituati a proporre un bel calcio e lo faranno anche oggi. Noi dobbiamo restare concentrati su noi stessi e fare quello che abbiamo sempre fatto, specie nelle ultime prestazioni". Di fronte insomma due squadre propositive che cercheranno di imporre il proprio gioco: certo il fattore campo può e deve giocare un ruolo determinante, senza però perdere di vista la concentrazione difensiva, specie quando di fronte hai attaccanti di qualità ed esperienza come Nicastro. I tecnici Pagliari e Canzi sono alle prese con molteplici rinunce: il primo, oltre a Gomez e Pacciardi, è costretto ad accusare i forfait di Raparo (comunque in recupero) e di Paudice la cui stagione è sostanzialmente compromessa. Il tecnico dei granata invece ha squalificati Shiba e Martinelli in difesa e Ladinetti a centrocampo e, considerando l’impegno ravvicinato dopo il pareggio con la Vis, sicuramente ruoterà i giocatori a disposizione per mettere in campo forze fresche e giovani. Giampaolo appare il principale candidato ad affiancare Sbaffo nel reparto avanzato con Guadagni e Carpani (quest’ultimo giunto alla ragguardevole cifra di 6 reti) sugli esterni a cercare di rendersi insidiosi con gli inserimenti. In difesa consueto ballottaggio per affiancare Ferrante nel ruolo di centrale difensivo. Per certi aspetti è la "classica" gara impronosticabile, con equilibri incertissimi che potrebbero essere modificati anche da singoli episodi, spesso non prevedibili e non "allenabili": di certo si cercherà di dare più del massimo contro un avversario sicuramente da considerare di rango.