"E’ una vittoria strameritata, la dedico ai nostri tifosi"

Sorride finalmente mister Aldo Clementi, ora ha motivo di farlo. La sua Vigor è tornata al successo e non aveva bisogno di altro.

"Vittoria strameritata contro una squadra che gioca un bel calcio - afferma mister Aldo Clementi, il tecnico della Vigor -. Temevo questo appuntamento: tre sconfitte di fila, l’infermeria che non si svuota, insomma la vittoria ci serviva. Dedico questa vittoria ai nostri tifosi, durante la rifinitura di sabato mattina sono venuti in tanti a sostenerci ed erano in tanti anche sugli spalti per la sfida di campionato… È un pubblico maturo perciò questa vittoria la dedico alla nostra gente".

Non certo soddisfatto il tecnico laziale che aggiunge: "Dovevamo fare la gara perfetta contro una squadra reduce da un periodo complicato. Abbiamo combattuto, ma la Vigor ha meritato. È stata la nostra peggior partita - afferma il tecnico del Monterotondo Polverini -. Torniamo a lavorare, l’unico modo per tornare presto in corsa".