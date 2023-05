Eccellenza

"C’è sempre dispiacere quando si esce da un playoff, però obiettivamente il Fossombrone ha fatto bene e meritato la qualificazione". Nico Mariani, allenatore del Montefano, torna alla semifinale vinta dai pesaresi. "Il dispiacere – aggiunge – è per la società, per i giocatori e per quei 300 montefanesi sugli spalti che non hanno mai smesso di cantare continuando a farlo a lungo anche dopo la fine. È stato un esodo e avremmo voluto ripagarli". Sono stati momenti che hanno toccato nel cuore il tecnico. "Hanno cantato come se avessimo vinto: è stato bello. Ecco, questa è una vittoria importantissima perché abbiamo smosso un paese e ci è stato riconosciuto da chi era presente allo stadio. Avrei voluto stringere le mani a ciascun tifoso per quanto ci ha dato durante l’anno". Il Montefano esce dai playoff, ma la stagione resta molto positiva. "C’è da ripartire da quanto di buono fatto in campionato". È un Mariani già proiettato al futuro. "Sto bene a Montefano, anche nella gara disputata a Fossombrone ho percepito il grande affetto di giocatori, dirigenti e tifosi. Adesso riposiamoci un attimo e poi si farà il punto con la società. Io sono ambizioso e qui ho trovato quello che cercavo, che fa stare bene a me e alla mia famiglia. Non è facile trovare simili ambienti e persone, sotto questo aspetto sono fortunato pensando alle esperienze a Marina e ora a Montefano". I viola hanno provato a firmare l’impresa, ma dall’altra parte il Fossombrone ha confermato quanto fatto vedere più volte durante la stagione. "Non siamo riusciti a fare la nostra solita gara, c’è da dire che davanti avevamo un avversario forte e che la squadra è ora un po’ stanca dopo una stagione impegnativa, qualcosa abbiamo pagato sotto questo punto di vista". Adesso i giocatori si ritroveranno per una serata assieme alla dirigenza e ai tifosi per suggellare una stagione da ricordare. "A Fossombrone – ricorda Mariani – è stato emozionante, ai ragazzi è uscita qualche lacrima in una stagione che ci lascia la consapevolezza di avere fatto qualcosa di importante".