La neve data in arrivo permetterà di recuperare la 18ª giornata tra Urbino e Chiesanuova o avrà la meglio un’altra volta? Dopo due rinvii oggi alle 15 potrebbe essere il mercoledì giusto per far disputare l’unica gara che manca all’appello per avere la classifica di Eccellenza completa. Appuntamento allo stadio "Montefeltro" per quello che dovrebbe essere l’incontro terminale del micidiale ciclo contro big o quasi per il Chiesanuova. L’Urbino, dopo aver impressionato all’andata infliggendo il primo ko alla matricola per 0-1 e dopo aver veleggiato sempre nelle prime 5 posizioni, da un mese sta rallentando ed oggi si presenta ottavo. I ducali in casa hanno ottenuto appena 12 punti, non vincono da 4 turni e nelle ultime due uscite hanno pareggiato 0-0 a Castelfidardo e poi con la Forsempronese. Per il Chiesanuova una rivale superiore, non l’ideale per aggiungere punti preziosi al terz’ultimo posto in classifica, ma almeno sfidare ora il team di Ceccarini sembra un piccolo aiuto. Specie dopo aver rimontato due volte il Valdichienti in trasferta, stoppando la serie di 3 sconfitte di fila ed aver ritrovato fiducia. Non solo, il neo tecnico Mazzaferro potrà contare sui rientri di Iommi, Cicconetti e Morettini che domenica erano squalificati. Questa la classifica d’Eccellenza: Atletico Ascoli 38 punti, Azzurra Colli 35, Montefano e Forsempronese 34, Osimana e Atletico Gallo 33, Jesina 31, Urbino 30, Valdichienti Ponte 29, Sangiustese 26, Maceratese 23, Castelfidardo e Fabriano Cerreto 22, Chiesanuova 20, Marina 7, Porto Sant’Elpidio 4.

Andrea Scoppa