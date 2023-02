Ecco la Forsempronese Un esame per la matricola

Al "Capponi" di Treia finora sfattore campo, tanto da averci giocato tre volte e sempre perso di misura, il Chiesanuova prova a prendere punti salvezza che paiono difficili e che sarebbero ancor più belli. Alle 15 dovrà tentare una mission quasi impossible contro la Forsempronese, che naviga nella parte alta della classifica, altissima dato che il team di Fucili prima degli anticipi era terzo con 35 punti. Ha il record della difesa meno perforata, appena 9 le reti incassate e condivide con la leader Atletico Ascoli quello di squadra meno battuta (2). Non solo, giunge con una striscia di 11 risultati utili…. A complicare le cose per la matricola, quart’ultima a 23 punti, c’è la squalifica di Tittarelli. Ai biancorossi mancherà il bomber d’Eccellenza con 11 centri (con Iori e Minnozzi). È la prima volta che accade e vedremo come Mazzaferro interverrà, se lanciando il baby Rotondo che ha simili caratteristiche o se optando per il tridente più minuto ma tutto tecnico e fantasioso con Mongiello, Cicconetti e Pasqui. In forse la presenza di Monteneri in mezzo alla difesa, in caso di provino negativo giocherà al suo posto Lapi. Come una settimana fa la partita verrà disputata a porte chiuse causa l’inagibilità della tribunetta-cantiere.

Andrea Scoppa