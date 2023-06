Ecco le avversarie dell’Ascoli Con il Lecco si chiude il cerchio

Il mosaico può essere incorniciato. La serie B 2023-2024, che vedrà la 27esima partecipazione dell’Ascoli, ora può ufficialmente prendere forma con l’esito del ritorno della finale playoff di C che ieri pomeriggio ha premiato di nuovo il Lecco al termine del doppio confronto con il Foggia dell’ex Delio Rossi. Al ‘Rigamonti-Ceppi’ il miracolo è riuscito alla formazione di Luciano Foschi che ha saputo bissare la vittoria dell’andata ottenuta allo Zaccheria (1-2), con un altro acuto in rimonta: stavolta per 3-1. Dopo il momentaneo vantaggio fulmineo dei Satanelli a fare la differenza è stato ancora una volta il cursore mancino Lepore, autentico mattatore del doppio spareggio con 3 gol complessivi nelle 2 gare andate in scena. I lombardi così sono potuti tornare in cadetteria dopo cinquant’anni dall’ultima apparizione. Esattamente dalla stagione 1972-73 che segnò, invece, il primo di una lunga serie di campionati cadetti del Picchio. Nelle due sfide andate in scena in quel campionato la squadra guidata da Carletto Mazzone, alla quinta giornata, non incontrò difficoltà ad imporsi in casa, alla quinta giornata, con un netto 3-0. Il tris fu calato grazie alla doppietta di Bertarelli e il solito centro dello scatenato Campanini. Al ritorno arrivò l’en plein di punti con la partita decisa 1-0 dagli undici metri da Colautti.

Il calendario che sarà annunciato a metà luglio, con una cerimonia che probabilmente andrà in scena sul lago di Como, sarà ancora una volta un percorso ricco di sorprese e in grado di offrire alcune sfide classiche che mancavano da molte annate. Come ad esempio quelle che vedranno l’Ascoli di fronte alla Sampdoria. Lo scorso 20 ottobre 2022 il Picchio sfiorò il colpaccio nel match valevole per il secondo turno di Coppa Italia, arrendendosi soltanto dopo i calci di rigore. Nel campionato di B invece i bianconeri non tornavano a Marassi dal torneo 2002-03 quando i ‘Diabolici’ di Pillon riuscirono a centrare la salvezza dopo un ritorno in cadetteria atteso 7 anni. Il doppio confronto però non fu particolarmente felice con la vittoria della Samp per 3-0 all’andata e lo 0-0 nel match di ritorno al Del Duca. Tra le tappa previste c’è anche quella del Picco di La Spezia, teatro della sofferta salvezza ottenuta all’ultima giornata nella stagione 2015-16, ma anche dei recenti spumeggianti duelli del campionato 2019-20: 3-0 all’andata con le firme di Ninkovic, Da Cruz, e Ardemagni; ko per 3-1 al ritorno. Era Torneranno anche i due confronti col Catanzaro che mancava dall’annata 2004-05. Anche qui i ricordi sorridono al Picchio vincitore in entrambe le sfide: 1-0 in casa, 3-2 al Ceravolo. Inedito infine il doppio confronto con la Feralpisalò che parteciperà al torneo cadetto scendendo inizialmente al Garilli di Piacenza. Massimiliano Mariotti