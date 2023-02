Ecco le gare trasmesse da Tvrs in diretta

Le telecamere di Tvrs riprenderanno la partita Fabriano Cerreto-Atletico Gallo di domenica, calcio d’inizio alle 15. In questo mese l’emittente seguirà quattro gare del campionato di Eccellenza che potranno essere seguite in diretta sul piccolo schermo. Il 12 sarà la volta di Fossombrone-Azzurra Colli; quindi il 19 si vedrà Atletico Ascoli-Osimana e infine il 26 Tvrs seguirà l’atteso derby Sangiustese-Valdichienti Ponte.

Gli sportivi hanno l’occasione di seguire partite di indubbio valore considerando che stiamo entrando nella fase decisiva del campionato. Sta riscuotendo consensi questa iniziativa in cui una partita del campionato di Eccellenza a settimana viene trasmessa in diretta televisiva su Tvrs (canale 13) e in contemporanea in streaming sul sito tvrs.it. Inoltre ogni telecronaca sarà arricchita dal commento tecnico di un associato dell’Associazione allenatori di calcio.