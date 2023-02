Ecco l’occasione per alzare l’asticella

Un esame per il Matelica, ma lo è anche per l’Aurora Treia perché la squadra di Ciattaglia ha tutti i requisiti per recitare un ruolo di primo piano. Finora il cammino del Matelica è costellato da troppi pareggi (11) pur avendo trovato una continuità di risultati che ha consentito di stare vicino alla zona playoff. Ma adesso occorre uno scatto perché si possano attaccare le prime cinque posizioni che rispecchierebbero il valore dell’organico. Finora sulle 10 gare disputate in trasferta la squadra ha raccolto 13 punti vincendo 3 volte e pareggiandone 4. Il Matelica è reduce dal pareggio interno con la Cluentina al termine di una gara da cui obiettivamente ci si attendeva di più, ed ecco la necessità di recuperare altrove i punti e avanzare con forza la candidatura per un posto al sole.