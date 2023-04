Eleuteri bada al sodo, Pinzi uno dei migliori della truppa gialloblù

Nardi 7,5: miracoleggia in avvio dei due tempi, dapprima su Urso, Scotto e Ruocco, poi su Masala e gli stessi Urso e Ruocco (per altre due volte). Ottimi interventi che rendono fruttuoso il suo ben svolto super lavoro.

Eleuteri 6: bada al sodo, cercando di contenere le sfuriate del sempre attivo Ruocco. Tutto sommato l’urto lo regge, sebbene debba rinunciare a qualcosa dal punto di vista della spinta sulla fascia.

Spedalieri 6: tiene la posizione, con o senza palla tra i piedi, anche se a volte accusa problemi nel breve.

Pellizzari 6: prova ad impostare dal basso, controlla Diakitè senza mai andare in apnea e regala un sombrero alla platea (12’ st Carosso 6: pulito e preciso nei disimpegni)

De Nuzzo 6: nella fase iniziale sale poco e trova difficoltà nell’arginare la marcia degli esterni isolani che si alternano dalle sue parti. Col passare dei minuti prende le misure ed il suo rendimento cresce alla distanza (27’ st Gkertsos 6: attento e concentrato).

Scorza 5,5: soffre dirimpettai che gli rendono la gara di difficile interpretazione. Prova a sopperire con la corsa, per altro poco supportata dal tempismo negli interventi in chiusura (27’ st Romeo 6: presidia la sua zona). Giandonato 6: nonostante l’impegno, più che impostare amministra, più che imbeccare prova a suggerire, più che impartire catechizza. Ma del capitano ci sarà ancora bisogno.

Misuraca 6: solita sagacia, proponendosi ed all’occorrenza abbassandosi per prendersi palloni giocabili.

Pinzi 6,5: testa e gamba, per movimenti ed intuizioni risulta uno dei migliori della truppa gialloblù, in un match dove per controllarlo spesso gli vengono riservate le maniere forti (35’ st Pampano 6: esordio in C con pareggio, non c’è male come inizio)

Fischnaller 6,5: 80 minuti da chi l’ha visto, con zero palloni giocabili, poco cercato e mai servito nonostante il gran movimento. Ma al primo che gli arriva, di voleé fa 1 a 1. E con questo sono 13.

Maggio 5: quando prova a muoversi Heinz ricorre alle cattive maniere e lo manda per le terre (35’ st Nannelli 6: entra nel gol del pari)

Mister Protti 6,5: dopo le otto reti subite nelle ultime due gare, voleva terminare la stagione senza accusare una nuova sconfitta. Avvio delle due frazioni a parte, la Fermana disputa una buona gara al cospetto di un’avversaria certamente più motivata e spinta da un grande pubblico.

Uberto Frenquellucci