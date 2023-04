"Elpidiense favorita su Caldarola, noi daremo tutto con Camerino"

Nel fine settimana si torna in campo dopo le festività pasquali per giocare la 12ª giornata del campionato di Prima categoria. Questi i pronostici di Angelo Ortolani, allenatore dell’Esanatoglia, quando mancano ancora quattro giornate alla conclusione del campionato.

Cska Amatori Corridonia- Portorecanati: "Gli arancioni hanno qualche defezione e lottano per il quinto posto, ma i locali puntano a evitare l’ultima piazza. Le forti motivazioni possono fare la differenza: 1X".

Elfa Tolentino-Montecosaro: "Ecco un’altra gara impegnativa. L’Elfa Tolentino non ha altre soluzioni se non la vittoria per non essere risucchiata nei playout. Dico 1, anche se la gara non sarà facile".

Elpidiense Cascinare-Caldarola: "La capolista è in testa, ha il vantaggio di giocare in casa e farà di tutto per mantenere i 4 punti di vantaggio sul Camerino: 1".

Esanatoglia-Camerino: "Sulla carta non ci sarebbe storia guardando la classifica, ma noi ci proveremo contro un avversario che farà di tutto per non vanificare lo scontro diretto fra una settimana".

Folgore Castelraimondo-Cingolana San Francesco: "Altra gara delicata tra una formazione in salvo e un’altra a caccia di punti. Considerando il potenziale dico 1".

Settempeda-Sarnano: "La Settempeda è in piena zona playoff e farà di tutto per farli, dico 1".

Urbis Salvia-Montemilone Pollenza: "L’Urbisaglia è di poco sopra i playout, gli ospiti vorranno dimostrare il loro effettivo valore: 1".

Vigor Montecosaro-Appignanese: "Un’altra gara delicata tra squadre con interessi differenti: gli ospiti devono accorciare le distanze dalla seconda per evitare che i playoff saltino, dall’altra c’è una Vigor Montecosaro tranquilla che non lascerà nulla di intentato e che sul suo campo sa farsi rispettare: X2".