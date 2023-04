Ennesima rivoluzione a Perugia In partenza Solè e Rychlicki

La disfatta perugina, festeggiata a suon di sfottò giovedì dai tifosi della Lube, potrebbe scatenare l’ennesima rivoluzione, del resto più prevedibile delle altre considerati gli investimenti fatti. Sul banco degli imputati coach Anastasi che non ha saputo sbloccare mentalmente il gruppo nell’ultimo mese, ma per la prima volta anche la super star Leon. Arrivato nel 2018 subito dopo il primo e unico scudetto della Sir, avrebbe dovuto trascinarla a nuovi trionfi in Italia e soprattutto in Champions, invece l’operazione non ha dato alcun frutto tricolore o europeo. A dicembre gli umbri hanno vinto il Mondiale ok, ma mancavano molte big. Leon viene accusato anche di non aver mai avuto un atteggiamento da vero capitano ed ha stupito vederlo in panchina nella "bella" con Milano. Rumors danno addirittura possibile la separazione, ma chi può accollarsi un ingaggio da circa un milione all’anno? Forse club russi o turchi. Di sicuro è addio con Solè (che ha pure battibeccato con i tifosi lunedì) e con Rychlicki. L’ex Lube ha confermato di essere un opposto discreto ma che non sposta gli equilibri. Avendo da poco lo status di cittadino italiano dovrebbe accasarsi in SuperLega.

Andrea Scoppa