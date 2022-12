"Era un’altra Cbf Balducci, meno combattiva del solito"

"Ho visto un atteggiamento differente della Cbf Balducci contro la Megabox rispetto a quanto avevo notato contro Bergamo". L’ex palleggiatrice Rachele Sangiuliano ha commentato la partita tra le pesaresi e la squadra maceratese nella gara trasmessa in diretta da Sky. "Mi è saltato agli occhi – dice la vincitrice dell’oro mondiale nel 2002 con la nazionale azzurra – un atteggiamento meno combattivo delle ragazze a differenza di quanto avevano mostrato contro Bergamo. C’è anche da dire che Vallefoglia è partita molto forte, aggressiva in attacco con una Koshaleva a volte immarcabile, ha giocato bene anche la D’Odorico, e poi le pesaresi sono state eccezionali a muro". In questo fondamentale ha dominato la squadra di casa. "In questo c’è tanto merito della formazione locale, di contro c’è da rivedere qualcosa nell’attacco di Macerata e non a caso l’allenatore ripeteva alle ragazze di assumersi certi rischi, di provare a colpire con il pallone le mani delle avversarie, insomma a trovare soluzioni offensive". È una Cbf Balducci che ancora non può contare appieno sui rinforzi, la speranza è che presto la palleggiatrice olandese Laura Dijkema possa mettere a disposizione la sua bravura ed esperienza nella distribuzione del gioco in attesa dell’arrivo della giovane schiacciatrice statunitense Claire Chaussee. "Dijkema è una giocatrice di livello internazionale, di esperienza e chi ha macinato così tanta pallavolo ad alti livelli può valorizzare le compagne. Tuttavia ricordo la bella prova della Ricci contro Bergamo, non valuto quella contro la Megabox perché è come se Macerata non fosse scesa in campo".

La Cbf Balducci sa da inizio stagione che la salvezza è l’obiettivo, ma la squadra deve avere la forza di passare sopra questi momenti complicati e di non accusarli. "In questi casi – spiega Sangiuliano – c’è solo da lavorare. L’organico si è ora arricchito e questo aumenterà anche il livello di gioco negli allenamenti. Ecco, per le centrali può essere d’aiuto allenarsi con una palleggiatrice come Dijkema perché lei può mettere in difficoltà il muro e in partita le sue compagne saranno così ancora più pronte a leggere le intenzioni delle altre palleggiatrici". In quasi due mesi si è giocato il girone di andata. "È un campionato che ha lasciato poco spazio agli allenamenti e per un coach non è affatto semplice programmare il lavoro perché si è giocato a ritmo continuo, ci sono state tante trasferte da sostenere, molti impegni ravvicinati e tutto ciò alla fine ha un peso". Ecco cosa ha detto per Rachele Sangiuliano il girone di andata. "Conegliano è ancora la più forte, mi ha sorpreso con quanta velocità la palleggiatrice Joanna Wolosz e l’opposta Isabelle Haak abbiano raggiunto l’intesa. Milano ha uno squadrone, Scandicci sta prendendo il ritmo. È bello vedere tante giocatrici forte nel nostro campionato che riserverà delle sorprese nella seconda parte di stagione, anche nelle zone di medio-bassa classifica".

Lorenzo Monachesi