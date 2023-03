Ercoli: "La squadra sta vivendo una fase positiva"

I playoff sono lontani sei lunghezze, una distanza colmabile ma la strada della Sangiustese verso le zone nobili della graduatoria passerà per la trasferta di domenica a Urbino. "Sarà una gara importante – sottolinea Matteo Ercoli, centrocampista rossoblù – come del resto lo sono state tutte le altre, però adesso mancano sempre meno partite alla fine ed i punti in palio iniziano a farsi pesanti. Poi l’Urbino in classifica è un gradino sopra di noi, quindi vincere sarà fondamentale, anche se personalmente non potrò dare il mio contributo in quanto sarò assente per squalifica". Gli uomini di Morganti sono reduci dal punto acciuffato all’ultimo respiro contro la capolista Atletico Ascoli, un pareggio che ha allungato una striscia di risultati utili consecutivi che dura dall’inizio del girone di ritorno. "Per noi – dichiara Ercoli – questo è un momento positivo. Il fatto di non perdere aiuta il morale e quindi anche a giocare meglio. Ora dovremo incamerare più punti possibile per cercare innanzitutto di allontanarci dalla parte bassa di una graduatoria che, essendo corta nelle zone intermedie, possiamo dire che se distanziamo i playout c’è la possibilità concreta di entrare nei playoff – conclude – questo è un torneo molto equilibrato, anche la stessa capolista Altetico Ascoli si ritrova tallonata oggi da alcune compagini, ciò fa capire che bastano poche partite per cambiare il volto di una stagione".

d. p.