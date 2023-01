"Esame difficile per la Civitanovese Col Monterubbiano sarà battaglia"

"Civitanovese, contro la Monterubbianese sarà un’altra battaglia". Lo afferma il diesse rossoblù Giorgio Crocetti, pronto alla sfida che si disputerà alle 14.30 di domani allo stadio di Porto San Giorgio. "Una partita certamente diversa dalle altre, in un campo difficile" spiega Crocetti, che tuttavia aggiunge: "ma la dovremo affrontare con la stessa determinazione di sempre". Nella graduatoria i rivieraschi vantano 33 punti, cinque in più rispetto alle seconde Monturano Campiglione e Aurora Treia.

Si gioca la prima del girone di ritorno, diciottesima dell’intero torneo: all’andata, al Polisportivo, finì 1-0 per la Civitanovese grazie alla rete su punizione di Rapagnani. Rossoblù che al momento godono di un discreto stato di forma, essendo reduci dalla vittoria in rimonta contro il Casette Verdini. "Una grande prova di carattere" secondo Crocetti che sulla classifica tornata a sorridere, a seguito della sconfitta del Monturano sul campo del Matelica, tira dritto: "mai guardare indietro. Ora testa alla Monterubbianese". Il tecnico Nocera avrà a disposizione tutti i componenti della rosa, tolto l’esterno d’attacco Garcia, che è fuori per una distorsione alla caviglia. Il centrocampista Alex Strupsceki è a disposizione del gruppo ma "ancora non vanta il 100% della forma" per via di un acciacco, mentre il compagno di reparto Lorenzo Rapagnani potrebbe rientrare, dopo la squalifica e l’influenza che lo ha colpito nelle ultime settimane. Rientrerà dalla squalifica il capitano Ivan Visciano, il neo acquisto Trombetta è ormai "tesserato" ma "non ha ancora i 90 minuti nelle gambe", conclude Crocetti.

Francesco Rossetti