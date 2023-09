Esame per la Civitanovese: "Conta solo la vittoria"

"Il Chiesanuova sarà carico e motivato, ma noi dobbiamo vincere. La sconfitta nel derby ci serva da lezione". È il monito del tecnico rossoblù Sante Alfonsi, che fa il punto sul match in programma alle 15.30 di oggi. "Domenica scorsa – ricorda - i ragazzi di Mobili hanno vinto contro la Sangiustese e prima ancora hanno offerto una discreta prova, pur uscendo sconfitti, contro la Maceratese". L’allenatore ex Samb analizza i valori tecnici degli avversari: "Hanno Carlo Mongiello, Edoardo Defendi e Lorenzo Sbarbati, tre calciatori che già da soli dicono molto sulla forza di questa formazione e chiaramente ci sono tutti gli altri".

Poi, getta lo sguardo in casa propria. "Veniamo – riflette – dalla buona prestazione di domenica (vittoria 0-1 con l’Osimana, ndr) e da quella non buonissima di mercoledì (sconfitta 2-0 contro la Rata, ndr). Come è stato recepito il tonfo? Sicuramente non ha fatto piacere, ma adesso vogliamo rifarci". Tra i rossoblù, restano indisponibili il portiere Andrea Testa e il centravanti Stefano Spagna. Non è nemmeno in ottime condizioni anche il difensore Diego Ballanti, mentre sta recuperando il terzino Marco Passalacqua, tuttavia difficilmente sarà a disposizione di Alfonsi. "Ogni valutazione – spiega – è rimandata a domani mattina (oggi, ndr), anche considerando le condizioni del campo, in virtù di possibili rovesci".

Infine a parlare è anche Mauro Profili, presidente della Civitanovese: "oggi sarà durissima, al momento – confessa - abbiamo una rosa incerottata, ma allo stesso tempo molto ampia e pronta a tutto".

Francesco Rossetti