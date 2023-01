Esame per l’Halley Thunder "La Spezia è un team di valore"

Inizia il girone di ritorno dell’A2 femminile con la Halley Thunder impegnata alle 17 di domani in trasferta contro la Cestistica Spezzina. Un avversario importante che fa parte del terzetto di vertice assieme a Empoli e Battipaglia (10 vittorie e 3 sconfitte) e che viene da un successo per 79-61 su Vigarano. Nel match di andata fu Matelica a vincere per 55-53 grazie a una grande rimonta negli ultimi quattro minuti, quando Gonzalez e compagne confezionarono un break di 19-4 in proprio favore. "Credo – spiega coach Orazio Cutugno – che la fase di andata sia stata per noi un percorso di esperienza positivo e che ci sia servita a capire di quanta determinazione avremo bisogno per affrontare ogni singola partita nella fase di ritorno. La Spezia è la squadra più fisica del girone e gioca una gran pallacanestro. Vorranno riscattarsi per il passo falso della prima di andata, ma noi proveremo a mettere in campo una bella prestazione sotto il profilo dell’atteggiamento e del gioco collettivo, all’altezza di un’avversaria dalle grandi qualità".

In effetti i numeri di squadra dicono che la formazione ligure allenata da coach Marco Corsolini dispone della migliore difesa e del terzo miglior attacco del girone. Ciò lascia intendere la validità dell’organico: cinque giocatrici segnano tra gli 11 e i 9 punti di media a partita; altre tre ne segnano tra i 6 e i 5. In questo sistema molto livellato emerge la play-guardia Martina Zolfanelli con 11 punti di media e il 53% da tre. Il match, in programma al palasport "Mariotti" di La Spezia, sarà diretto dagli arbitri Mauro Ferrero Regis e Anna Scolaro, entrambi di Torino, e andrà in diretta sul canale youtube della Cestistica Spezzina.

