Esame superato dal Matelica Il Monturano resta a mani vuote

Matelica

2

Monturano

1

: Ginestra, Girolamini, Merli, Kakuli (23’st Rango), Zappasodi, Marino, Aquila (22’st Vitali), Scotini, Papa, Pettinelli (20’st Bartilotta), Raponi (41’st Chornopyshchuk). All: Ciattaglia.

MONTURANO CAMPIGLIONE: Isidori, De Carolis, Muzi, Islami, Finucci, Cerquozzi, Frascerra, Santarelli (11’st Petruzzelli), Adami G., Bracalente, Domi (30’st Vitali). All: Cetera.

Arbitro: Narcisi di San Benedetto.

Reti: 15’ aut. Cerquozzi, 41’ Adami G., 18’st rig. Aquila (rig).

Il Matelica supera in modo brillante l’esame con il Monturano assicurandosi i 3 punti in palio. La partenza dei locali è da applausi: al 15’ sono in vantaggio i giocatori di casa quando Cerquozzi batte il suo portiere nel tentativo di anticipare Papa sul traversone di Raponi. Matelica in vantaggio. Il Monturano si conferma squadra di valore e al 37’ deve intervenire Ginestra per deviare in angolo il pallone calciato da Islami. Il pareggio arriva poco dopo: è il 41’ quando una triangolazione mette Adami nelle condizioni migliori e la sua conclusione non lascia scampo a Ginestra. Le squadre vanno al riposo sull’1-1.

Si riparte e il Matelica si fa vedere davanti con Papa il cui tentativo è neutralizzato da Isidori. Al 18’ Cerquozzi colpisce con la mano il pallone calciato da Scotini: l’arbitro fischia rigore e dal dischetto Aquila fa centro. Al 27’ ci vuole un grande intervento di Ginestra per evitare il pareggio sul tentativo di Frascerra. Ci prova Merli a segnare il gol della tranquillità, la palla sfiora l’incrocio dei pali. Al 37’ Islami salta Vitali e calcia in porta, palla è deviata in angolo. L’ultimo tentativo è di Bartilotta al 49’ con Isidori che blocca.