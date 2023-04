Esonerato Colavitto, al suo posto Donadel

L’Ancona volta pagina, sancito il divorzio dall’allenatore Gianluca Colavitto. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff nelle persone Marco Noviello e Gerardo Fiorillo per l’attività svolta. Il club ufficializzerà stamattina l’arrivo di Marco Donadel, quarant’anni il 21 aprile, l’ex calciatore cresciuto nel Milan ha giocato con Lecce, Parma, Sampdoria, Fiorentina, Napoli e Verona prima di approdare a Montréal dove ha concluso la carriera. Poi Donadel è tornato a lavorare in casa Fiorentina, prima allenando l’under 16 e l’under 17, poi come collaboratore tecnico in prima squadra a fianco di Prandelli e di Iachini. Nel settembre del 2019 ha ottenuto la licenza di allenatore, tra il 2021 e il 2022 è stato il vice di Paolo Vanoli allo Spartak Mosca. Il tecnico veneto arriverà stamattina ad Ancona per firmare il contratto che dovrebbe legarlo ai biancorossi fino a fine stagione, ma non è da escludere il suo coinvolgimento per il prossimo campionato: molto dipenderà da cosa succederà nelle prossime due partite e, soprattutto, durante i playoff.