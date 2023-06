Esordienti, allievi e giovanissimi: 2 giugno in strada

Oggi, il classico festival giovanile ciclistico del 2 giugno inizia nella recanatese Chiarino e prosegue a Matelica.

Il 38° Trofeo Circolo Acli Chiarino - Memorial Mario Marinelli mette in sella le speranze dai 13 ai 16 anni. Organizza l’A.C. Recanati (che si avvale del trio giallorosso leopardiano Giulia Cerquetella – Giorgia Desauvage – Nabil Prezzemoli). Esordiscono gli esordienti del primo e secondo anno, con il titolo marchigiano in palio (tredicenni alle 9, quattordicenni alle 10).

Gli allievi invece gareggiano alle 15,30 per l’impegnativo 16° Trofeo S.S. Giuseppe e Filippo Neri - Memorial Mario Marinelli - Trofeo FaPi.

Nei giardini pubblici di Matelica, il 9° Baby Garden Bike si apre alle 14, promosso dal Gruppo Ciclistico Matelica. La gimkana per bambini dai 3 ai 12 anni è puntualmente attesa dalle famiglie (l’edizione 2022 ha raggiunto quota 220 partecipanti) e si è ormai tradotta in esemplare evento promozionale particolarmente seguito ed apprezzato in regione. Il percorso è intrigantemente sterrato. A tutti i bimbi viene offerto un ricco pacco-gara (contenente maglietta, bandana, album da disegno, gadget, merenda). Sono anche estratte a sorte 3 biciclette. Numerose le scuole di ciclismo marchigiane presenti. Il sorridentissimo carosello finale è riservato ai genitori (obbligatoriamente con le bici e i caschi dei figli).

Umberto Martinelli