Esordio da incorniciare per Meli: "Grande gara con l’Entella E adesso proviamo a realizzare anche il sogno playoff"

Una straordinaria voglia di "non finire di stupire": è il grande stimolo attuale di una Recanatese che intanto mette in cassaforte un primato niente affatto secondario ossia quello dell’imbattibilità esterna nel girone di ritorno passato anche attraverso le forche caudine delle trasferte di Reggio Emilia e Chiavari. I granata anzi hanno potuto festeggiare il ritorno in B proprio grazie al pareggio imposto dai giallorossi all’ Entella nel contesto di una gara vibrante con la prodezza del rigore neutralizzato a Merkaj a 5’ dalla fine: "diciamo che ho messo una pezza ad un errore commesso nell’azione che ha causato il penalty – ci dice il portiere Gabriel Meli –. Una palla in profondità non irresistibile che abbiamo letto male poi, dopo la mia deviazione, è stato bravissimo Ferrante a spedire in angolo".

Miglior esordio per lei non poteva esserci tra l’altro nel contesto di un match dall’altissimo coefficiente di difficoltà?

"Loro hanno colpito 4 legni ma anche noi abbiamo costruito occasioni importanti. Personalmente sono spesso critico ma stavolta non mi lamento perché non era semplice giocare dopo diversi mesi di assenza dal campo di gara. E’ vero che si trattava di una partita che, come si suol dire, si preparava da sé ma tutti siamo stati bravi a mantenere un livello di concentrazione elevato che ci ha consentito di ottenere il risultato".

Dopo la stagione di Fano, col Sudtirol è stato impiegato con il contagocce.

"E’ vero: ho giocato solo una decina di partite tra Coppa Italia e Supercoppa e dunque attendevo questo momento e ringrazio il Mister che mi ha dato l’opportunità".

E’ in prestito dall’Empoli sino a giugno ed è venuto a Recanati consapevole del fatto che poteva fare parecchia panchina?

"Una scelta ponderata ma che confermerei perché credo che il mio percorso di crescita sia proseguito in un ambiente ideale. Se mi piacerebbe rimanere? Assolutamente sì."

Occorre coltivare ancora la speranziella per i playoff? "Avevamo un grande obiettivo, l’abbiamo raggiunto e siamo stati bravi a creare i presupposti per questo sogno. Perchè non provarci?"

Andrea Verdolini