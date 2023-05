Estate ancora tinta d’azzurro per Balaso, Anzani e Bottolo

Si tingerà ancora d’azzurro l’estate di Balaso, Anzani e Bottolo. Nella serie di finale Scudetto ci sono 6 azzurri campioni del mondo, equamente distribuiti e tutti (più Cavuto) sono stati convocati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per la prossima edizione della VNL, la Volleyball Nations League che si svilupperà da giugno a luglio. L’Italia dunque si ri-avvarrà delle prestazioni sopraffine del libero ormai forse più bravo sul pianeta, del centrale veterano e dello schiacciatore classe 2000 che vuol emergere. Non è stato selezionato, di nuovo, Zaytsev. Se l’anno scorso era reduce da una operazione e da una stagione non esaltante, stavolta sta facendo benissimo nei playoff ma appare evidente come per De Giorgi la questione sia chiusa e il ct voglia continuare con i giovani che hanno portato l’Italia in cima al mondo. Nel listone dei 30 azzurri da ruotare nelle svariate settimane di VNL, compare anche Alessandro Bovolenta, figlio di quel Vigor che morì a Macerata. Questi tutti gli atleti scelti: palleggiatori Giannelli, Sbertoli, Porro, Falaschi; opposti Romanò, Gironi, Bovolenta, Sala, Guzzo; schiacciatori Lavia, Michieletto, Rinaldi, Recine, Bottolo, Magalini, Gardini, Cavuto; centrali Anzani, Russo, Galassi, Mosca, Sanguinetti, Cortesia, Vitelli, Caneschi; liberi Balaso, Scanferla, Federici, Piccinelli, Catania.

