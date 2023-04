Esulta mister Pagliari: "Ci davano per morti, abbiamo fatto la storia"

"Al di là della scaramanzia credo si possa dire che abbiamo ottenuto una salvezza straordinaria con un girone di ritorno fantastico, pensando anche che nelle prime 9 partite non avevamo ottenuto nemmeno una vittoria. Tutti ci davano per morti e retrocessi e invece questi ragazzi che lavorano sempre a duemila all’ora e grazie al mio staff e alla società, abbiamo scritto una giornata storica". Mantiene il profilo basso Giovanni Pagliari, forse per rispetto del clima da "de profundis" nell’ambiente reggiano, ma ovviamente la soddisfazione è tanta. "Lo scorso anno vincere al Matese stadium era il massimo, quest’anno siamo arrivati al Mapei, sfoderando una grande prestazione e un ottimo risultato. Non avevo mai visto così tanta gente in trasferta a tifare per noi. E’ un altro motivo di grande orgoglio. Questa è un’impresa ancora più grande della promozione dell’anno scorso, in una categoria difficile, affrontata giocando un bel calcio e con tanti giovani in campo". Rispetto all’analisi della partita: "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nella ripresa invece abbiamo sofferto la spinta di una squadra forte come la Reggiana che fino all’ultimo minuto ha fatto di tutto per vincere. Volevo giocare con due esterni rapidi e di gamba, ma poi dopo la rete subita ho riportato Carpani nel suo ruolo di esterno e alzato Guadagni per poi nella ripresa inserire Giampaolo. Chi è entrato lo ha fatto con lo spirito giusto e ci siamo presi davvero una grande soddisfazione". Chiusura sulla splendida conclusione di Alfieri: "Ha fatto un grandissimo gol, davvero degno dello stadio in cui stavamo giocando. Non parlo mai dei singoli ma lui e Morrone sono cresciuti in maniera esponenziale rispetto all’inizio e hanno tutte le potenzialità per giocare ad alto livello. Glielo auguro, così come a tutti i nostri giocatori".

m. g.