Esulta mister Pagliari: "Potevamo vincerla, ma sono contento così"

Mister Giovanni Pagliari nella sala stampa dello stadio "Franchi" non nasconde la sua soddisfazione, vista una squadra rimaneggiatissima uscita dalla trasferta di Siena con un risultato decisamente importante per classifica e morale: "Come sapete non parlo praticamente mai degli assenti, anche se è chiaro che stavolta accusavamo il forfait del nostro leader e capitano Sbaffo. Sono contento per l’atteggiamento e per il primo tempo dove siamo stati praticamente impeccabili. Oggettivamente siamo andati in grande difficoltà nei primi 20’ della ripresa poi con l’inserimento di Stampete, Guidobaldi, Senigagliesi, Raparo e Ferretti ho cercato di mettere in campo risorse nuove che ci sono state utili". Le sostituzioni di Morrone e Yabre? "All’intervallo ho voluto inserire Senigagliesi che già nella partita di andata aveva creato notevoli difficoltà a Raimo, mentre Yabre aveva accusato un colpo ed ho preferito sostituirlo". Dopo il pareggio, nel finale, c’è stata anche l’occasione per vincerla. "Verissimo, ma sono contento così. Con il Siena che è una squadra, va rimarcato, fortissima, con gente di categoria superiore, abbiamo preso 4 punti tra andata e ritorno: dopo il primo tempo dell’andata loro erano in testa e noi ultimi. Le cose poi sono profondamente cambiate". Ancora una partita senza ammonizioni. "Da una parte mi fa piacere, dall’altro lato un pochino meno", conclude mister Pagliari (nella foto) prima di salire sul pulman direzione Recanati. Decisamente meno contento e soddisfatto Guido Pagliuca, tecnico del Siena: "Siamo stato fragili noi. Abbiamo smesso di giocare, allentando la concentrazione, abbiamo preso gol e addirittura rischiato di prendere il 2-1 su quel tiro di Ferretti. Altre volte ci è successo. Dobbiamo capire perché non riusciamo a gestire i vantaggi".