Europa Cup di Riva del Garda, Cecilia Belletti da applausi

All’Europa Cup di Riva del Garda, affollata a livelli-record dai laseristi (quasi 700 concorrenti provenienti da 48 Paesi), hanno preso parte ben 17 atleti del Club Vela Portocivitanova. La più performante tra loro è stata la 17enne Cecilia Belletti, che nell’Ilca 4 ha confermato le sue qualità piazzandosi al 2° posto della classifica femminile. L’ha preceduta solo l’ucraina Alina Shapovalova. Ventiduesima della classifica overall (maschi e femmine insieme), la Belletti non ha retto il passo del compagno di squadra Federico Spagnoli (15°) ma ha fatto meglio degli altri maschi Nicolò Paoletti, Francesco Luzi e Raoul Bora. In coda al gruppetto rossoblù si sono classificate Maria Chiara Fuligna e Benedetta Cruciani. Quanto alle classi olimpiche, nell’Ilca 7 Paolo Freddi ha tenuto alto l’onore del Cvp strappando il 6° posto finale (3° fra gli italiani) dopo 7 regate condotte sempre nelle prime posizioni. Quattordicesimo rango per Pietro Giacomoni e posizionamento in striscia per Filippo Vignola (42°), Claudio Natale (43°) e Domenico Lamante (44°). Nell’Ilca 6 Maria Giulia Cicchinè ha sfiorato la top ten: 11ª e 5ª fra le italiane. Tra i maschi della stessa classe nessun civitanovese è approdato alla Gold Fleet. Relegati nella "Silver", Andrej Casaccia ha chiuso 78° assoluto precedendo i compagni Federico Cittadini (80°), Tommaso Cappella (121°) e Filippo Onofri Bianchini (170°). Il team rossoblù è stato supportato sul posto dal coach Giacomo Sabbatini e dal suo "vice" Carlo Moretti.