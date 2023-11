Fabriano, altro ko Nel finale perde la bussola

Lux Chieti

83

Ristopro Fabriano

76

LUX : Paesano 12, Del Testa, Reale, Cena 8, Maggio 18, Febbo, Berra 12, Rodriguez 8, Ciribeni 13, Tiberti 8, Masciopinto, Gelormini. All. Aniello

RISTOPRO FABRIANO: Centanni 12, Stanic 12, Gnecchi 6, Rapini n.e., Bedin, Bandini, Negri 18, Granic 13, Giombini 12, Rapetti n.e., Romagnoli n.e., Carsetti n.e. All. Grandi Arbitri: Mauro Davide Barbieri e Daniele Gai di Roma

Parziali: 23-22; 46-45; 62-61; 83-76

Liberi: Chieti: 1515; Fabriano: 1117. Tiri da due: 1838; 1942. Da tre: 1430; 925. Rimbalzi: 41 (off. 14, Tiberti e Paesano 9) 40 (off. 14, Bedin 11). Assist: 17 (Ciribeni 5), 13 (Stanic 5).

Secondo ko di fila per Fabriano contro Chieti (83-76), dopo il tonfo casalingo subito da Padova. Una gara equilibrata fino a 2’ dal termine con Chieti avanti di 2’ (73-71), gli ospiti smettono di giocare e i locali che mettono il turbo e con un parziale di 13-5 e un finale incredibile supera Fabriano di 7 e mantiene inviolato il parquet amico. Nonostante ben 5 uomini in doppia cifra la Ristopro e una maggior precisione in fase realizzativa (41,8% contro 39,7%) non è riuscita ad avere la meglio sui locali complice qualche distrazione di troppo nel momento clou. Primo quarto equilibrato con Fabriano a rincorrere fino al 5’ quando con Granic trova la parità (12-12). Chieti va avanti di 3 (17-20), parziale di 5-0 per per Fabriano che raggiunge il +2 (20-22). Al 10’ Maggio fissa il risultato sul 23-22. Nel 2° quarto punto a punto fino al 14’, 33-32. Chieti migliora la percentuale e con un parziale di 10 a 2 vola a +9 (43-34) al 16’. Fabriano non molla, contro break di 11-0 e +2 a 30 secondi dal termine (43-45) con Negri (14 p.). A 3’’ dallo scadere Rodriguez dalla sua metà campo pesca la tripla del +1 (46-45) al 20’.

Nella ripresa, Chieti in 5’ realizza tre punti mentre Fabriano con un parziale di 10-3 vola a+4 (49-55) al 25’. I locali reagiscono, Rodriguez trova il -1 (54-55) poi nel finale sale in cattedra Maggio e al 30’ chiudono avanti di 1 (62-61). Nell’ultimo parziale Fabriano raggiunge la parità al 33’ (68-68), torna avanti al 36’ (70-71), ma nel finale perde la bussola, Chieti si scatena e con un parziale di 13-5 batte la Ristopro di 7 (83-76).

Angelo Campioni