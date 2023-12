Fabriano, battaglia al cardiopalma. Poi Lumezzane lo spegne nel finale

LUXARM

92

RISTOPRO FABRIANO

89

Lumezzane: Maresca 2, Spizzichini 8, Minoli 4, Salvinelli, Becchetti, Deminicis 1, Di Meco 23, Mastrangelo 10, Vecerina 21, Arrighini, Niemi 19, NdzieMeteh 4. All. Saputo.

Fabriano: Centanni 18, Stanic n.e., Gnecchi 3, Rapini 8, Bedin 5, Bandini 15, Negri 14, Granic 14, Giombini 12, Romagnoli n.e., Carsetti n.e. All. Grandi

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Di Pilato di Paderno Dugnano (MI)

Parziali: 26-21; 40-40; 64-59; 92-89 Liberi: Lumezzane: 2232; Fabriano: 2328. Tiri da due: 2745; 1532. Da tre: 516; 1226. Rimbalzi: 35 (off. 9, Vecerina 10); 32 (off. 9, Giombini 18). Assist: 12; 8.

Terza sconfitta consecutiva per la Ristopro Fabriano che combatte per tutta la partita, va sotto di 10, mette la testa avanti al 34’ (77-78), resiste alla Lumezzane fino al -1 (90-89) a 10 secondi dal termine poi, nel finale, vince la lucidità della Lumezzane che con due liberi di Di Meco fissa il risultato sul 92 a 89. Una sconfitta al cardiopalma per la squadra marchigiana che sembra aver smarrito la strada del successo dopo aver perso le ultime 3 gare.

Inizio equilibrato poi la Lumezzane con un break di 9-0 mette la testa avanti con Niemi (10 p. in 6’) vola a +10 (22-12), Fabriano prova a rientrare trova il -3 (24-21) ma i locali resistono e chiudono al 10’ avanti di 5 (26-21). Secondo quarto combattutissimo con i locali a dettare legge, raggiunge di nuovo il +7 al 30-23 al 12’ ma poi giunge il risveglio della Ristopro che inizia a perforare con continuità la retina, trova prima la parità al 16’ (33-33), poi il vantaggio di +2 con le 3 triple di Bandini e i 9 rimbalzi di Giombini (36-38). Si va al riposo in perfetta parità (40-40).

Dopo l’intervallo Fabriano conquista il massimo vantaggio di +4 (42-46), poi si smarrisce e di nuovo la Lumezzane la punisce e con un parziale di 10-0 torna a +6 (52-46) al 23’. Nel finale Fabriano pesca il -2 (61-59) ma i locali con una tripla di Di Meco riporta i suoi avanti di 5 (64-59). Nell’ultimo quarto la Lumezzane vola a +9 (68-59), Fabriano rimonta e, con un parziale di 8-0, prima torna a-1 (68-67) al 32’ poi pesca il +1 (72-73) al 34’. Ultimi minuti interminabile con i locali che infilano canestri a ripetizione, Fabriano resiste fino al -1 a 10 secondi dal termine con una tripla di Centanni (foto) 90-89. La Lumezzane mantiene la calma con Di Meco fissa il risultato sul 92-89.

Angelo Campioni