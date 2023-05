Fabriano crolla e va ko con Imola. Male Senigallia

RISTOPRO FABRIANO

78

VIRTUS IMOLA

80

RISTOPRO FABRIANO: Papa 6, Centanni 24, Stanic 19, Fall, Petracca 5, Gulini 8, Azzano 8, Gianoli 8. N.e.: Patrizi, Carsetti e Onesta. All. Aniello.

VIRTUS IMOLA: Magaglioli 12, Morara 9, Aglio 9, Vigori, Galassi 15, Mladenov 10, Carta 4, Soliani, Tommasini 13, Alberti 8, Ronca. All. Regazzi.

Arbitri: Mammoli di Perugia e Ricci di Perugia.

Parziali: 26-14; 48-39; 70-57; 78-80.

Con un finale incredibile Imola sbanca il PalaChemiba e condanna Fabriano alla prima sconfitta di fronte al pubblico amico. Una partita dominata dai cartai fino al 33’ (75-61, +14) poi, trascinati dall’ex Tommasini (11 punti in 7’), gli ospiti non sbagliano più e conquistano due punti che li consentono di restare in corsa per i playoff. Nonostante le ottime prove di Centanni (24 punti) e Stanic (19 punti, 5 rimbalzi e 5 assist), ottime le prove degli under Gulini (8 punti e 11 rimbalzi) e Gianoli (8 punti e 11 rimbalzi), Fabriano esce battuta al fotofinish da un’ottima formazione (78-80). Inizio gara strepitoso della Ristopro che, dopo un avvio equilibrato, al 5’ trova con Petracca il +4 (12-8). A questo punto si scatenano i tiratori dei ragazzi di Aniello che con Stanic, Centanni (11 punti) volano a +7 (21-14) all’8. Nel finale una bomba di Petracca e Stanic chiude al 10’ avanti di 12 (26-14). Nel secondo quarto Fabriano doppia Imola con Stanic (28-14) pesca il massimo vantaggio (+14). Imola sembra frastornata ma è una squadra che riesce sempre a rialzarsi e, dopo aver subito il -12 al 14’ (35-23), la coppia Alberti-Mladenov con due triple si riporta a -6 (35-29 e 37-31) al 16’. Stanic (17 punti in 20’) prende in mano la squadra e trova il + 10’ al 18’ poi, dopo il -6 di Galassi, al 20’ pesca la tripla del +9 (48-39). Al rientro Fabriano vola a +12 (52-40) al 22’, ma gli ospiti raggiungono il -5 (60-55) al 27’. Due triple di Centanni, Gulini e Gianoli chiudono al 30’ avanti di 13 (70-57). Nell’ultimo quarto Fabriano vola a +14 (75-61) al 33’, ma la Virtus rientra in partita con Tommasini (8), Aglio (6) e Morara dal -14 pesca il sorpasso (+2) (75-77) al 37’. Centanni sbaglia la tripla e Imola sbanca Fabriano (78-80).

Angelo Campioni