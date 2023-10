Fabriano, gran partenza. Jesi cede in casa

Andrea Costa

62

Fabriano

75

ANDREA COSTA IMOLA: Drocker 3, Fazzi 19, Sorrentino, Aukstikalnis 16, Ranuzzi 8, Corcelli 5, Marangoni 5, Bresolin 2, Ronchini ne, Crespi 4. All. Di Paolantonio. RISTOPRO FABRIANO: Centanni 20, Stanic 13, Gnecchi 4, Rapini, Bedin 12, Romagnoli, Bandini 4, Rapetti, Carsetti, Negri 7, Granic 9, Giombini 6. All. Grandi. Parziali: 19-16; 31-40; 40-59.

Arbitri Andretta e Zancolò.

Note – Tiri da due: 1125; 1835. Tiri da tre: 1138; 525. Tiri liberi: 716; 2434. Rimbalzi: 35-49.

IMOLA

Parte con una sconfitta il campionato dell’Andrea Costa. I biancorossi non riescono a impensierire Fabriano in una partita ruvida che i marchigiani controllano fin dall’inizio, con Imola che si appiglia all’ottima partita di Fazzi, ma non basta. L’intensità è subito altissima con Bedin a creare difficoltà sotto canestro a un’Andrea Costa che inizialmente fatica in attacco, al di là di qualche lampo di Fazzi, con il 7-14 al 5’. Gli ospiti non azzannano la gara, e nonostante i due falli di Crespi, Imola trova l’energia anche dalle seconde linee per ribaltare il gap e con la tripla di Marangoni trova il 19-16 quasi sulla sirena. Il Ruggi si anima in avvio di secondo quarto, anche per un tecnico a un Di Paolantonio che cerca di scuotere i suoi, ma Fabriano fa meglio con un 10-0 che la riporta avanti. Aukstikalnis segna il primo cesto al 14’ provando a farsi valere contro la rude difesa di Fabriano che con Stanic sigla il 24-31 al 16’, e l’inerzia resta saldamente marchigiana fino alla sirena. Meglio Aukstikalnis in avvio di terzo quarto ma non basta, Fabriano mostra più grinta a rimbalzo e una mano più fluida dall’arco trovando il 38-50 al 24’ che porta Di Paolantonio al time-out. Imola però non trova soluzioni efficaci in attacco e dietro argina le scorribande sotto canestro di Fabriano che allunga inevitabilmente sul 40-59 al 28’. Fazzi guida un mini break dell’Andrea Costa che accorcia sul 48-60 al 33’, ma Imola manca di continuità, con i cesti di Centanni che paiono scrivere la parola fine (65-48 al 35’). Non è così perché Fazzi prova la rimonta con due triple, seguito da Aukstikalnis così ecco il 59-69 al 38’ a cui però Imola non riesce a dare continuità, soprattutto per gli errori ai liberi. Fabriano riprende la gara in mano e tra un altro paio di tecnici nel finale (Ranuzzi e Drocker) Imola cede all’esordio.

Luca Monduzzi