Fabriano-Matelica, biglietti polverizzati Vissani: "È un derby, può succedere di tutto"

Biglietti in prevendita polverizzati per il derby Fabriano-Matelica di pallacanestro, in programma domani alle 18 al PalaChemiba di Cerreto. La Halley di coach Antonio Trullo viene da tre vittorie consecutive – l’ultima sul suono della sirena, domenica scorsa, in casa contro Ancona – mentre la Ristoprò, terza in classifica, ha perso a Jesi. Altri due dati importanti per inquadrare la sfida: quella fabrianese è l’unica squadra del girone ancora imbattuta fra le mura amiche; il quintetto matelicese, invece, ha conquistato 5 vittorie nelle ultime 7 gare di campionato. "Affrontiamo una vera corazzata – dice Samuele Vissani della Halley Matelica, uno dei protagonisti del successo sull’Ancona –, ha giocatori importanti ed è ben allenata. I favori del pronostico sono per loro, ma trattandosi di un derby tutto può succedere". Poi Vissani aggiunge: "Abbiamo preso fiducia, ci crediamo e ora, anche se andiamo sotto di 13-14 punti, ci mettiamo lì a far girare la palla, a fare il nostro gioco, a stringere le maglie della difesa e proviamo a recuperare. Insomma, non molliamo, siamo una squadra cambiata rispetto all’inizio di stagione. Speriamo di non fermarci più. Crediamo nel miracolo dei playout. Pure l’anno scorso non eravamo noi a dover vincere il campionato, invece eccoci qui a giocarci la serie B".

m. g.