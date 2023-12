Fabriano suona la quinta e Sant’Orso raggiunge la vetta

BIAGIO NAZZARO

0

SANT’ORSO

1

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Minardi, Agostinelli, Guerri (30’ st Pacenti), Cardinali, Ortolani, Petoku (40’ st Bocchini), Parasecoli (40’ st Ludovico), Cecchetti, Canulli, Carboni (44’ st Scheffer), Borocci. Panchina: Sartarelli, Brocani, Terranova, Sabbatini, Severini. All. Domenichetti.

SANT’ORSO: Palazzi, Tonucci, Rovinelli, De Angelis, Fontana, Vitali, Muratori, Mattioli, Donati (40’ st Tanfani), Bastianoni (36’ st Saurro), Luchetti S. Panchina: Amadori, Nardini, Ferri, Riberti, Paolini, Lepore, Luchetti M.). All. Fulgini.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Rete: 2’ st Vitali.

CHIARAVALLE

Blitz del Sant’Orso in casa della Biagio Nazzaro. Fulgini e i suoi agguantano la vetta complice la sconfitta dei Portuali a Fabriano. Continua il momento no della Biagio (senza gli squalificati Montagnoli e Coppari), terzo ko in settimana compresa la Coppa. Canulli e Cecchetti pericolosi nel 1° tempo, il S.Orso passa a inizio ripresa con Vitali che risolve una mischia.