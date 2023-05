Falconara chiude terza Playoff contro la Lazio

FALCONARA

4

REAL STATTE

1

FALCONARA: Polloni, Taty, Praticò, Rozo, Isa Pereira; Pirro, Pandolfi, Saluzzi, Taina, Ferrara, Pato, Dibiase. All. Neri

REAL STATTE: Margarito, Pascual, Valeria, Pegue, Gea, Russo, Convertino, Marangione, Discaro, Bergamotta, Titova, Linzalone. All. Maggi

Arbitri: Acquafredda (Molfetta), De Lorenzo (Brindisi); crono: Pezzuto (Lecce)

Reti: 0’49’’ pt Rozo, 9’30’’ Isa Pereira; 1’24’’ st Pascual, 4’38’’ Ferrara, 7’48’’ aut. Valeria

FALCONARA

di Giacomo Giampieri

Sarà la Lazio l’avversaria del Città di Falconara ai quarti di finale dei playoff Scudetto. Le falchette chiudono al terzo posto la stagione regolare (63 punti, 20 vittorie, 3 pari e 3 sconfitte) e incroceranno, così, le aquile – seste in campionato –, in un derby tra rapaci mai deludente e sempre imprevedibile. Nell’ultimo turno di serie A femminile le Citizens superano facile il già retrocesso e blasonato Italcave Real Statte per 4-1. Le falconaresi sbloccano dopo 50 secondi, tiro al volo superbo di Rozo che buca Margarito. Il raddoppio lo confeziona Pereira, rubando un possesso in area che sembra perso: Isa si avventa e calcia, deviazione e palla in fondo al sacco. Il primo round si chiude con le ragazze di Neri avanti di due. Nella ripresa è subito l’ex Pascual a riaprire i giochi, scippando palla al portiere Polloni e depositando a porta sguarnita. Episodio che non fa tremare Taty e compagne. Proprio la brasiliana, dopo poco, vola a sinistra e offre a Ferrara il 3-1. L’allungo definitivo lo sancisce un’autorete di Valeria, colpita dal tiro-cross di Pereira. Si diceva dei playoff contro la Lazio. Primo round domenica 7 maggio alle 19 a Fiano Romano. Return-match venerdì 12 al PalaBadiali. Domenica 14 l’eventuale gara-3, di nuovo a Falconara.