Falconara strapazza la Lazio Un passo verso la semifinale

LAZIO

3

CITTÀ DI FALCONARA

8

LAZIO: Mascia, Siclari, Beita, Marchese, Grieco, Di Marco, Vazquez, Marques, Merante, Pinheiro, D’Angelo, Umbro. All. Chilelli.

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Rozo, Isa Pereira, Pato, Praticò, Pandolfi, Saluzzi, Pirro, Taina, Ferrara, Polloni. All. Neri.

Arbitri: M. Seminara (Palermo), Sgueglia (Finale Emilia), Bottini (Roma 1); crono: A. Seminara (Tivoli).

Reti: 0’44’’ pt Rozo (F), 4’30’’ Pato (F), 9’50’’ Beita (L), 13’25’’ Isa Pereira (F), 13’55’’ Praticò (F), 19’53’’ Ferrara (F); 7’20’’ st Ferrara (F), 12’22’’ Rozo (F), 13’52’’ Siclari (L), 15’32’’ Taty (F), 17’31’’ Vazquez (L).

Il Città di Falconara conquista in scioltezza gara-1 dei quarti di finale Scudetto, superando 3-8 le padrone di casa della Lazio. Una partita dominata dall’inizio per le campionesse d’Italia in carica, capaci di sbloccare dopo una manciata di secondi con il gol pesante della solita Rozo. Un lampo che, di fatto, incanala il match e permette alle ragazze di Massimiliano Neri di dettare subito i ritmi della gara. Il raddoppio è griffato Pato. L’aquila romana prova a rimettersi in carreggiata attorno alla metà frazione (con Beita), ma le falchette marchigiane, trascinate da Isa Pereira, Praticò e Ferrara, portano la partita fino all’1-5 dell’intervallo. Dopo la pausa lunga la musica non cambia: è ancora capitan Ferrara a siglare un nuovo allungo, di fatto quello decisivo. Rozo fa doppietta, Taty in contropiede chiude i conti sull’assistenza di Isa Pereira. In mezzo le due reti ininfluenti di Siclari e Vazquez. E adesso sotto con il secondo round dei quarti, la sfida di ritorno, in programma venerdì a Falconara alle 19. L’eventuale gara-3, dovesse rendersi necessaria in caso di vittoria laziale, si terrà due giorni dopo, domenica, e sempre al PalaBadiali. In palio l’accesso alle semifinali. Falconara e Lazio sono nella stessa parte di tabellone di Bitonto e Vip, con le pugliesi vincenti nel primo turno dei quarti grazie ad un netto successo in trasferta (2-5). Per le Citizens non poteva esserci inizio migliore nel cammino degli spareggi per difendere il titolo tricolore vinto nella passata stagione.

Giacomo Giampieri